Насалик каже, що у Міненерго готові "до самих низьких температур"

Глава Міністерства енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що відомство готове до самих низьких температурних режимів в Україні.

Про це Насалик заявив 16 жовтня в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Загрози (під час проходження) осінньо-зимового періоду немає. Якщо виникне така проблема - енергетика візьме удар на себе", - зазначив Насалик.

При цьому глава Міненерго заявив, що Україна закуповує вугілля з зони АТО, "тільки щоразу ці обсяги зменшуються".

"Ми законтрактували потоки вугілля з інших країн, наразі зафрахтовано понад 560 тисяч тонн", - повідомив він.

Насалик додав, що Україна використовує у тепловій системі генерації 15 тис. тонн вугілля газової групи, яке вона видобуває на контрольованій частині території, і споживає 9,2 млн тонн антрацитової групи, яка не виробляється на контрольованій частині території та компенсує ці обсяги "з інших джерел".

"На сьогодні на складах перебуває 1,836 млн тонн (вугілля) і кожен день йде додаткова поставка вугілля. Жодних зауважень до роботи енергетичної системи наразі немає", - запевнив Насалик.

Він також зазначив, що споживання вугілля антрацитової групи, яке використовується на українських ТЕС, різко скоротилося.

"Це пов'язано і з долею атомної енергетики, яка значно зросла за останній період - з 47% у травні до 60% зараз, завдяки чому є можливість економики антрацитову группу вугілля", - пояснив глава Міненерго.

Насалик нагадав, що наразі до системи опалення підключено лише 70% приміщень.

"Хотілося б, щоб НАК "Нафтогаз" не дискутував на тему, скільки ще треба мати газу у підземних сховищах газу, а виконував розпорядження уряду, де чітко зазначено, що запаси газу мають складати 17 млрд кубометрів", - підсумував він.

"У тих будинках, де опалення ще не підключено, населення використовує засоби обігріву на електричній енергії. Але енергетика повністю до цього готова", - запевнив Насалик.

Українська правда