Захарченко заявив, що смертю "Мотороли" Порошенко оголосив війну "ДНР"

Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що замахом на Арсенія "Моторолу" Павлова Київ оголосив війну самопроголошеній "ДНР".

Про це Захарченко заявив, коментуючи загибель Павлова, повідомляють РІА Новости.

"Я так розумію, Петро Порошенко порушив перемир'я і оголосив нам війну", - заявив Захарченко.

Раніше "голова народної ради ДНР" Денис Пушилін заявив, що загибель "Мотороли" - "терористичний акт, здійснений українською ДРГ", а "Київ ... за допомогою цього вбивства розраховує розхитати ситуацію в "ДНР".

Як відомо, ввечері 16 жовтня росЗМІ повідомили, що у ліфті житлового будинку у Донецьку загинув одиз з бойовиків "ДНР" Арсен "Моторола" Павлов: саморобний вибуховий пристрів спрацював, коли той повертався домому. "Моторола" отримав травми, несумісні з життям.

Інформацію про загибель бойовика підтвердили в МВС і СБУ.