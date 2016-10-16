Захарченко заявив, що смертю "Мотороли" Порошенко оголосив війну "ДНР"

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Неділя, 16 жовтня 2016, 23:57

Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що замахом на Арсенія "Моторолу" Павлова Київ оголосив війну самопроголошеній "ДНР".

Про це Захарченко заявив, коментуючи загибель Павлова, повідомляють РІА Новости.

"Я так розумію, Петро Порошенко порушив перемир'я і оголосив нам війну", - заявив Захарченко.

Раніше "голова народної ради ДНР" Денис Пушилін заявив, що загибель "Мотороли" - "терористичний акт, здійснений українською ДРГ", а "Київ ... за допомогою цього вбивства розраховує розхитати ситуацію в "ДНР".

Як відомо, ввечері 16 жовтня росЗМІ повідомили, що у ліфті житлового будинку у Донецьку загинув одиз з бойовиків "ДНР" Арсен "Моторола" Павлов: саморобний вибуховий пристрів спрацював, коли той повертався домому. "Моторола" отримав травми, несумісні з життям.

Інформацію про загибель бойовика підтвердили в МВС і СБУ.

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Коментарі — 2
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IP: 46.201.3.---nestor198017.10.2016 00:33
Вбиваючи Народ України всіх національностей, на чужому горі, без розплати, свого ЩАСТЯ вам не збудувати.
Хто ж тепер, після агресії військторгу РФ Путіна - Кирила в Україну, буде працювати на мийці машин в Росії?
І вбивати Народ України всіх національностей теж більше нікому. Як же бути? Як бути? Заборонити тобі себе вбити? Не можу я це зробити, не можу. Краще мені піти, - але ж він не пішов же, цей гад і вбивця ... Навіть не знаєш, чи потрібно кому не будь висловити співчуття - дружині мийника машин в РФ, або другій новоспеченій дружині - коханці терориста Моторила в Донбасі.
Ці серійні вбивці- терористи з військторгу Мордора повні збоченці і двоєженця, точно як сам розпусний Путін і Кирило.
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IP: 69.165.200.---Nataliya Pazich17.10.2016 00:16
Нарешті! Хоча, все закономірно, залишилась тільки та шо пульки підносила
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