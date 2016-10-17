Стали відомі подробиці вбивства Мотороли

Вибуховий пристрій в під'їзді Мотороли закріпили на тросі ліфта.

Про це пише kp.ru.

За свідченнями очевидців, в п'ятому під'їзді будинку № 121 по вулиці Челюскінців стався досить потужний вибух. Квартиру бойовика цілодобово охороняли озброєні люди.

За деякими відомостями, в якості вибухівки використовували пластид. А бомбу закріпили на тросі ліфта.

"Мені винесло двері в перегородці і рознесло комору. Що у сусідів - я не знаю. Чую крики і що виносять людей ", - розповіла одна з мешканок дев'ятиповерхового будинку.

За інформацією видання, разом з Павловим загинув його охоронець.

Місце події оточене. Заборонені прохід і проїзд у двір будівлі, де сталося вбивство. Одна з доріг, що ведуть до будинку, де жив Моторола перекрита бронетранспортером.

Перше відео з місця вбивства ватажка бойовиків «Спарта» Арсенія «Мотороли» Павлова



Вся інформація тут: https://t.co/QxyJSVYPvy pic.twitter.com/FQtcRbVi4f — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 16 жовтня 2016 р.

Раніше "голова народної ради ДНР" Денис Пушилін заявив, що загибель "Мотороли" - "терористичний акт, здійснений українською ДРГ", а "Київ ... за допомогою цього вбивства розраховує розхитати ситуацію в "ДНР".

Як відомо, ввечері 16 жовтня росЗМІ повідомили, що у ліфті житлового будинку у Донецьку загинув одиз з бойовиків "ДНР" Арсен "Моторола" Павлов: саморобний вибуховий пристрів спрацював, коли той повертався домому. "Моторола" отримав травми, несумісні з життям.

Інформацію про загибель бойовика підтвердили в МВС і СБУ.