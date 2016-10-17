Російські силовики пограбували сім'ї затриманих кримських татар

00
0
Понеділок, 17 жовтня 2016, 02:21

При затриманні п'ятьох кримських татар силовики виламали двері, били їх і вилучили всі готівкові гроші в будинках, залишивши їх сім'ї без засобів до існування.

Про це розповіли адвокати затриманих, пише "Відкрита Росія".

Під час обшуку у Еміля Джемаденова вилучили кілька книг ісламського змісту, в тому числі Коран в перекладі Кулієва, а також мобільний телефон і якісь брошури.

У Теймура і Узеіра Абдуллаєвих вилучили абсолютно всі грошові кошти - аж до десятирублевих монет. Сім'ї залишилися зовсім без грошей. Прохання адвокатів залишити хоча б дітям на хліб були проігноровані.

Особливо жорстко затримали Теймура Абдуллаєва: коли постукали, він сказав, що йде відкривати, а оперативники виламали двері, після чого нанесли йому кілька ударів, не дивлячись на відсутність опору, скрутили його і надягли наручники.

Як розповів Еміль Курбедінов, адвокат Теймура Абдуллаєва, оперативні дії проходили з істотними порушеннями. Його не пускали на обшуки, тому йому довелося записати відео з прив'язкою до будинку, щоб потім подати скаргу. З будинку Теймура були вилучені література, диски і грошові кошти - в невеликій кількості, там не якісь мільйони. Варто відзначити, що величезну кількість дисків було знайдено на горищі, яке не закривається, а територія навколо будинку не обгороджена парканом: таким чином, частину з них могли підкинути.

За його словами підзахисному не роз'яснювали прав, йому завдали ударів в голову, в живіт.

Адвокати також розповіли, ким є заарештовані кримські татари.

Теймур Абдуллаєв і його брат Узеір Абдуллаєв - спортсмени, тренери молодіжної секції тхеквондо, мають спортивні нагороди, пояса і грамоти. У Теймура п'ятеро малолітніх дітей.

Еміль Джемаденов за освітою політолог. До окупації Криму, він займався політологічними дослідженнями, виступав на конференціях і форумах. Після насильницького приєднання півострова до Росії він став працювати інкасатором.

Рустем Ісмаїлов і Айдер Саледінов недавно повернулися з хаджу - мусульманського паломництва в Мекку.

"Коли вони вилітали в Саудівську Аравію, їм видавали закордонні паспорти, вони проходили паспортний контроль: їх дані уважно перевірялися. А тепер їх звинувачують, що вони з 2015 року займаються терористичною діяльністю. Навіщо ж їм тоді видавали паспорти? Це говорить про нелогічність звинувачення", - дивується Еміль Курбедінов.

Арештанти - члени звичайних кримськотатарських сімей.

"Всі вони, найімовірніше, були знайомі між собою, в своєму колі були досить активні - брали участь в проведенні ісламських свят, допомагали сусідам, всі їх знають з кращого боку", - розповів Едем Семедляев.

Як повідомлялося, в Криму 12 жовтня пройшли обшуки в будинках кримських татар.

Кримський політолог Елеонора Дюльбер написала в Facebook імена і місця проживання тих, до кого в середу прийшли з обшуком російські силовики: "Рустем Ісмаїлов, 32 роки, Кам'янка; Абдуллаєв Узаір, 42 роки, Строганівка, Абдуллаєв Теймур, 41 рік, Строганівка, Джемадінов Еміль , Саледінов Айдер - Строганівка ".

Пізніше кримський адвокат Курбедінов повідомив, що затриманим в Криму пред'явили підозру по "терористичній статті".

Теми: Крим окупація кримські татари
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
У Криму провели "огляд" у кримського татарина: "шукали" мотоцикл 16 жовтня 2016, 17:44
Панова, затриманого у Криму, захищатиме адвокат Сенцова 16 жовтня 2016, 15:54
Полозов каже, що в Криму проти нього хочуть порушити справу 16 жовтня 2016, 14:02
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У "ДНР" підтвердили вбивство "Мотороли", звинуватили Київ
У Донецьку загинув бойовик "Моторола"
Порошенко, Меркель та Олланд звірили позиції щодо "Мінська"
САП готує спецрозслідування проти Чауса у жовтні
Усі новини
Кіно

Серіали корисні для стосунків – наука підтверджує

Зима близько

Чи буде зірваний опалювальний сезон?