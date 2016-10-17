Російські силовики пограбували сім'ї затриманих кримських татар

При затриманні п'ятьох кримських татар силовики виламали двері, били їх і вилучили всі готівкові гроші в будинках, залишивши їх сім'ї без засобів до існування.

Про це розповіли адвокати затриманих, пише "Відкрита Росія".

Під час обшуку у Еміля Джемаденова вилучили кілька книг ісламського змісту, в тому числі Коран в перекладі Кулієва, а також мобільний телефон і якісь брошури.

У Теймура і Узеіра Абдуллаєвих вилучили абсолютно всі грошові кошти - аж до десятирублевих монет. Сім'ї залишилися зовсім без грошей. Прохання адвокатів залишити хоча б дітям на хліб були проігноровані.

Особливо жорстко затримали Теймура Абдуллаєва: коли постукали, він сказав, що йде відкривати, а оперативники виламали двері, після чого нанесли йому кілька ударів, не дивлячись на відсутність опору, скрутили його і надягли наручники.

Як розповів Еміль Курбедінов, адвокат Теймура Абдуллаєва, оперативні дії проходили з істотними порушеннями. Його не пускали на обшуки, тому йому довелося записати відео з прив'язкою до будинку, щоб потім подати скаргу. З будинку Теймура були вилучені література, диски і грошові кошти - в невеликій кількості, там не якісь мільйони. Варто відзначити, що величезну кількість дисків було знайдено на горищі, яке не закривається, а територія навколо будинку не обгороджена парканом: таким чином, частину з них могли підкинути.

За його словами підзахисному не роз'яснювали прав, йому завдали ударів в голову, в живіт.

Адвокати також розповіли, ким є заарештовані кримські татари.

Теймур Абдуллаєв і його брат Узеір Абдуллаєв - спортсмени, тренери молодіжної секції тхеквондо, мають спортивні нагороди, пояса і грамоти. У Теймура п'ятеро малолітніх дітей.

Еміль Джемаденов за освітою політолог. До окупації Криму, він займався політологічними дослідженнями, виступав на конференціях і форумах. Після насильницького приєднання півострова до Росії він став працювати інкасатором.

Рустем Ісмаїлов і Айдер Саледінов недавно повернулися з хаджу - мусульманського паломництва в Мекку.

"Коли вони вилітали в Саудівську Аравію, їм видавали закордонні паспорти, вони проходили паспортний контроль: їх дані уважно перевірялися. А тепер їх звинувачують, що вони з 2015 року займаються терористичною діяльністю. Навіщо ж їм тоді видавали паспорти? Це говорить про нелогічність звинувачення", - дивується Еміль Курбедінов.

Арештанти - члени звичайних кримськотатарських сімей.

"Всі вони, найімовірніше, були знайомі між собою, в своєму колі були досить активні - брали участь в проведенні ісламських свят, допомагали сусідам, всі їх знають з кращого боку", - розповів Едем Семедляев.

Як повідомлялося, в Криму 12 жовтня пройшли обшуки в будинках кримських татар.

Кримський політолог Елеонора Дюльбер написала в Facebook імена і місця проживання тих, до кого в середу прийшли з обшуком російські силовики: "Рустем Ісмаїлов, 32 роки, Кам'янка; Абдуллаєв Узаір, 42 роки, Строганівка, Абдуллаєв Теймур, 41 рік, Строганівка, Джемадінов Еміль , Саледінов Айдер - Строганівка ".

Пізніше кримський адвокат Курбедінов повідомив, що затриманим в Криму пред'явили підозру по "терористичній статті".