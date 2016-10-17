Полозов передбачає нові репресії проти членів Меджлісу

00
0
Понеділок, 17 жовтня 2016, 04:00

Щодо найактивніших членів Меджлісу кримськотатарського народу, найімовірніше, будуть порушувати кримінальні справи.

Про це повідомив російський адвокат Микола Полозов в ефірі каналу 112 Україна, пише Крим.Реалії.

"У найближчій перспективі я не виключаю, що низка адміністративних справ щодо представників Меджлісу (я думаю, що частина статей буде все-таки і кримінальна і стосуватиметься найбільш активних членів Меджлісу) буде наступним витком цих акцій залякування", – сказав Полозов.

Напередодні адвокат говорив, що в анексованому Криму проти нього збираються порушити кримінальну справу.

Як відомо, підконтрольний Росії Верховний суд Криму 26 квітня заборонив діяльність Меджлісу на території анексованого півострова.

Світова спільнота висловила рішучий протест у зв'язку з такими діями російської влади. Захист Меджлісу направив апеляцію до Верховного суду Росії.

29 вересня Верховний суд Росії у відповідь на апеляцію підтвердив заборону на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу.

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Російські силовики пограбували сім'ї затриманих кримських татар
У "ДНР" підтвердили вбивство "Мотороли", звинуватили Київ
У Донецьку загинув бойовик "Моторола"
Порошенко, Меркель та Олланд звірили позиції щодо "Мінська"
Усі новини
Нобелівка-2016

Нобелівську премію з літератури отримав Боб Ділан

Київ

5 низових ініціатив, що змінюють вигляд Києва вже сьогодні