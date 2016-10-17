Глави МЗС країн ЄС розглянуть в Люксембурзі ситуацію в Сирії

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Понеділок, 17 жовтня 2016, 05:55

Ситуація в Сирії і навколо неї буде одним з головних питань засідання Ради ЄС із закордонних справ, яке збереться в понеділок у Люксембурзі.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Під час обіду міністри розглянуть ситуацію в Сирії в світлі останнього розвитку на місцях та ескалації насильства, зокрема, в Алеппо", - наголошується в матеріалах Ради ЄС до майбутнього засідання.

У них також повідомляється, що очікується прийняття заключного документа з цього питання.

Основну увагу передбачається зосередити на збереженні можливостей для пошуку політичного рішення сирійського конфлікту.

Учасники зустрічі проаналізують кроки, які ЄС міг би зробити для повернення до політичного діалогу та припинення військових дій. Вони також обговорять, як забезпечити розвиток ініціативи верховного представника ЄС із закордонних справ Федеріки Могеріні від 2 жовтня про термінову гуманітарну допомогу для Алеппо.

Як повідомила минулого тижня з посиланням на джерело в ЄС газета Financial Times, на цій зустрічі може обговорюватися питання про запровадження санкцій відносно Росії у зв'язку з її діями в Сирії.

Теми: ЄС Сирія Росія
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