Після анексії майже 9 тисяч жителів Криму отримали українські паспорти

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Понеділок, 17 жовтня 2016, 06:22

Понад 8,8 тисячі жителів Криму отримали паспорти громадянина України після анексії Росією півострова.

Таку цифру називають у Державній міграційній службі України, пише Крим.Реалії.

"За цей час було оформлено 354 паспорти у формі картки. Більшість наших громадян оформляють паспорти у формі книжечки. За цей період було оформлено, видано і здійснено обмін паспорта громадянина України у формі книжечки 8,5 тисячам наших громадян", – розповіла заступник начальника відділу реєстрації та еміграції департаменту з питань громадянства, паспортизації та реєстрації ДМС України Галина Суботенко.

За словами Суботенко, кримчани вважають кращими звичні паспорти у формі книжечки, оскільки з ними легше перетнути адмінкордон між материковою Україною і анексованим Кримом.

Також за її даними, за період анексії Криму жителям півострова у відомстві надали близько 80,5 тисяч адміністративних послуг.

"Зокрема, це послуги з оформлення, видачі, обміну паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, вклеювання фотографій у паспорт громадянина України у формі книжечки, видача тимчасових посвідчень, що підтверджують особу громадянина України, видача проїзних документів", – пояснила Суботенко.

Теми: Крим
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