Сирійські повстанці звільнили від ІДІЛ місто Дабік

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Понеділок, 17 жовтня 2016, 07:12

Підтримувані Туреччиною сирійські повстанці зайняли місто Дабік, яке перебувало під контролем бойовиків "Ісламської держави" і мало для ІДІЛ важливе символічне значення.

Про це повідомляє BBC.

Місто Дабік грає важливу роль в пропаганді джихадистів, оскільки воно згадується в ісламському пророцтві як можливе місце битви між мусульманами і християнами, що передує настанню кінця світу.

Місто розташоване на кордоні Сирії з Туреччиною. Операція по його звільненню готувалася з серпня цього року, коли турецька армія перейшла сирійський кордон.

Як передають кореспонденти, взяття Дабіка не має великого стратегічного значення. Однак лідери "Ісламської держави" оголосили його символом апокаліптичної битвт з ворогами і взяли ім'я міста в якості назви однієї з головних пропагандистських публікацій.

Теми: Сирія тероризм
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