На Одещині заступник командира роти погорів на хабарі

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Понеділок, 17 жовтня 2016, 09:33

Оперативники Управління захисту економіки Нацполіції УСБУ в Одеській області та слідчі військової прокуратури Одеського гарнізону затримали старшого лейтенанта у місті Балта.

Про це інформує у понеділок департамент захисту економіки Національної поліції.

Заступник командира роти військової частини пообіцяв працевлаштувати громадянина за відповідну плату 400 доларів США.

 

Військової прокуратурою Одеського гарнізону розпочато кримінальне провадження.

Правоохоронці затримали старшого лейтенанта під час одержання ним хабара.

 

Наразі перевіряється причетність інших військових до вчинення аналогічних кримінальних правопорушень, зазначено в повідомленні.

Теми: хабар армія поліція
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