САП готує підозри за "чорну бухгалтерію" трьом публічним особам

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Понеділок, 17 жовтня 2016, 11:14

Спеціалізована антикорупційна прокуратура підготувала проекти підозр трьом публічним особам у справі так званої "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

Про це спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький повідомив у інтерв'ю "Українським новинам".

"Це проекти, побудовані на вже зібраних доказах, але їх недостатньо для того, щоб проект став підозрою. Це поки що текст. Це три відомі публічні особи, які перебувають в Україні", – сказав він.

Прізвища Холодницький не став розголошувати.

Він також констатував повільну роботу експертів у цій справі.

"Експерти дуже жваво почали й раптово зупинилися. Повідомляти підозру тільки на підставі висновку експерта не можна, потрібно поставити суму й статтю правильної кваліфікації. Для того, щоб зібрати докази, варто встановити повністю картину того, що сталося", – сказав голова САП.

"Якщо людина заробляє 6 тис. гривень і живе в палаці, то виникають питання. І ця бухгалтерія може бути елементом доказу, звідки він ці гроші брав", – додав Холодницький.

Спеціалізований антикорупційний прокурор додав, що навіть якщо в нього не буде 100% упевненості, він все одно підпише підозру й передасть обвинувальний акт у суд.

"І нехай суд засуджує або виправдує", – вважає він.

На думку Холодницького, виправдальний вирок у європейських країнах не є неякісним слідством.

Теми: Партія регіонів Антикорупційна прокуратура Холодницький
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Коментарі — 3
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IP: 46.119.243.---Evgen Loyko17.10.2016 12:29
formalin:
Подібні заяви є по суті попередженням злочинців: тікайте, друзі! Народ чекає не слів, а результатів роботи!
ну так на это и рассчет)) смотрите - НАБ и САП заявляют постоянно - мы работаем, мы маладцы, и никто из коррупционеров не пострадал при этом) И овцы целы и волки сыты)
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IP: 46.119.243.---Evgen Loyko17.10.2016 12:26
А по поводу Лещенко у НАБУ и САПУ не возникает вопросов, откуда у него при такой зарплате такая квартира?)
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IP: 93.75.36.---formalin17.10.2016 11:33
Подібні заяви є по суті попередженням злочинців: тікайте, друзі! Народ чекає не слів, а результатів роботи!
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