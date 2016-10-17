САП готує підозри за "чорну бухгалтерію" трьом публічним особам

Спеціалізована антикорупційна прокуратура підготувала проекти підозр трьом публічним особам у справі так званої "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

Про це спеціалізований антикорупційний прокурор Назар Холодницький повідомив у інтерв'ю "Українським новинам".

"Це проекти, побудовані на вже зібраних доказах, але їх недостатньо для того, щоб проект став підозрою. Це поки що текст. Це три відомі публічні особи, які перебувають в Україні", – сказав він.

Прізвища Холодницький не став розголошувати.

Він також констатував повільну роботу експертів у цій справі.

"Експерти дуже жваво почали й раптово зупинилися. Повідомляти підозру тільки на підставі висновку експерта не можна, потрібно поставити суму й статтю правильної кваліфікації. Для того, щоб зібрати докази, варто встановити повністю картину того, що сталося", – сказав голова САП.

"Якщо людина заробляє 6 тис. гривень і живе в палаці, то виникають питання. І ця бухгалтерія може бути елементом доказу, звідки він ці гроші брав", – додав Холодницький.

Спеціалізований антикорупційний прокурор додав, що навіть якщо в нього не буде 100% упевненості, він все одно підпише підозру й передасть обвинувальний акт у суд.

"І нехай суд засуджує або виправдує", – вважає він.

На думку Холодницького, виправдальний вирок у європейських країнах не є неякісним слідством.