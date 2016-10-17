Окупанти в Бахчисараї зносять пам'ятку із зони Ханського палацу

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Понеділок, 17 жовтня 2016, 11:41

У Бахчисараї збираються знести історичну будівлю, яка, за твердженням місцевих архітекторів і краєзнавців, входить в охоронну зону Ханського палацу.

Про це повідомляє Кримський архітектурний портал.

За його інформацією, будівлю на вулиці Леніна, 97, визнали аварійною – і вже приступили до її знесення.

У Бахчисараї збираються знести історичну будівлю
У Бахчисараї збираються знести історичну будівлю
Кримський архітектурний портал

Ця історична будівля не захищена статусом пам'ятника історії й архітектури, хоч громадські працівники й профільні відомства намагалися ініціювати прийняття такого рішення.

Місцева влада вважає, що архітектурної цінності в об'єкта немає, а тому дала згоду на його демонтаж.

Теми: Крим
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