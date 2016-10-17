СБУ просять бути пильною через вбивство "Мотороли"

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Понеділок, 17 жовтня 2016, 12:22

Лідер фракції Народний фронт Максим Бурбак вважає, що вбивство бойовика "Мотороли" може бути використане бойовиками як привід для здійснення терактів в Україні.

Про це він сказав під час погоджувальної ради в парламенті.

"Вчора було оприлюднено інформацію, що було вбито ката і покидька, проросійського бойовика "Моторолу". Це заслужений фінал кримінального вбивці і моральної потвори, яка хизувалася тим, що вбила наших 15 бійців", - заявив Бурбак.

Він переконаний, що це вбивство скоїло ФСБ з метою зачистки бойовиків і взяття під контроль окупованих територій професійними російськими військовими. "Вбивство "Мотороли" може бути використано як привід для проведення терактів як в Києві, так і на іншій території України", - сказав Бурбак.

Він від імені фракції закликав Службу безпеки України посилити антитерористичні заходи.

"Фракція Народного фронту звертається до СБУ із закликом посилити антитерористичні заходи", - заявив Бурбак.

Він також закликав Раду запровадити візовий режим із Росією.

Як відомо, ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що за замахом на "Моторолу" (Арсена Павлова) стоїть Порошенко і звинуватив Київ порушенні перемир’я.

"Не лише тут, а й у Житомирі, Харкові, Дніпрі, Києві... Коли ми прийдемо до вас додому, ніякої милості до вас не буде. ... Ця смерть для нас - не просто виклик, а виклик усій "республіці". Ходіть тепер і бійтеся", - заявив ватажок бойовиків. 

Українська правда

Теми: СБУ
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