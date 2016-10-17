СБУ просять бути пильною через вбивство "Мотороли"
Лідер фракції Народний фронт Максим Бурбак вважає, що вбивство бойовика "Мотороли" може бути використане бойовиками як привід для здійснення терактів в Україні.
Про це він сказав під час погоджувальної ради в парламенті.
"Вчора було оприлюднено інформацію, що було вбито ката і покидька, проросійського бойовика "Моторолу". Це заслужений фінал кримінального вбивці і моральної потвори, яка хизувалася тим, що вбила наших 15 бійців", - заявив Бурбак.
Він переконаний, що це вбивство скоїло ФСБ з метою зачистки бойовиків і взяття під контроль окупованих територій професійними російськими військовими. "Вбивство "Мотороли" може бути використано як привід для проведення терактів як в Києві, так і на іншій території України", - сказав Бурбак.
Він від імені фракції закликав Службу безпеки України посилити антитерористичні заходи.
"Фракція Народного фронту звертається до СБУ із закликом посилити антитерористичні заходи", - заявив Бурбак.
Він також закликав Раду запровадити візовий режим із Росією.
Як відомо, ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що за замахом на "Моторолу" (Арсена Павлова) стоїть Порошенко і звинуватив Київ порушенні перемир’я.
"Не лише тут, а й у Житомирі, Харкові, Дніпрі, Києві... Коли ми прийдемо до вас додому, ніякої милості до вас не буде. ... Ця смерть для нас - не просто виклик, а виклик усій "республіці". Ходіть тепер і бійтеся", - заявив ватажок бойовиків.
Українська правда