Прокурора Запорізької області підозрюють у витоку інформації

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Понеділок, 17 жовтня 2016, 12:55
gpu.gov.ua
Шацького підозрюють у "зливах" інформації

Генеральний прокурор України Юрій Луценко готує наказ про звільнення прокурора Запорізької області Олександра Шацького.

Про це Українській правді повідомили власні джерела в Генпрокуратурі.

"Була перевірка Служби безпеки. СБУ скасувала йому доступ до державної таємниці, а також призупинила такий доступ всій обласній прокуратурі через бездіяльність керівника обласної прокуратури", - повідомив співрозмовник.

Джерела стверджують, що сам Шацько не писав заяви про відставку і не йде за власним бажанням. "У своїй роботі прокурор прикривався формальними нарадами, зливав справи та була страшна "утєчка" інформації в області", - наголосили в ГПУ.

"Іншими словами, дядько полетить з прокуратури, а не піде", - додали в ГПУ.

Раніше джерела інформаційної агенції "Українські новини" повідомили, що прокурор Запорізької області Олександр Шацький подав у відставку.

Роман Кравець, УП

Теми: Запоріжжя Генпрокуратура
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