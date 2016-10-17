У Криму знищують кримськотатарський ансамбль "Хайтарма"

00
0
Понеділок, 17 жовтня 2016, 13:11

У Криму після відставки керівника кримськотатарського ансамблю "Хайтарма" звільняють артистів.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook член Меджлісу Ескендер Барієв.

За його словами у Криму ціленаправлено знищують кримськотатарську культуру.

"У Державному Ансамблі "Хайтарма" 3 групи: оркестрова (12 чол.), танцювальна (14 чол.), вокальна (7чел.) – всього 33 артиста. У червні 2016 року було усунуто з посади художнього керівника ансамблю - народна артистка Таджикистану Ремзі Тарсінова-Баккал".

"Потім, танцюрист Рустем Юсупов був змушений перейти в ансамбль "Крим". Відповідно до російського законодавства артисти працюють за контрактом. Перед виходом у відпустку артисти написали заяви про звільнення, у зв'язку з закінченням терміну контракту. Після відпустки повинні були укласти новий контракт, але 10 артистам заявили, що вони звільнені", - написав Барієв.

Як відомо, у неділю при затриманні п'ятьох кримських татар силовики виламали двері, били їх і вилучили всі готівкові гроші в будинках, залишивши їх сім'ї без засобів до існування.

Українська правда

Теми: кримські татари Крим анексія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Російські силовики пограбували сім'ї затриманих кримських татар 17 жовтня 2016, 02:21
У Криму провели "огляд" у кримського татарина: "шукали" мотоцикл 16 жовтня 2016, 17:44
Антипутінській форум у Литві підтримав кримських татар та закликав звільнити політв'язнів 15 жовтня 2016, 19:20
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У Британії заблокували всі рахунки Russia Today
Європа приставить до 4 міністерств експертів для підтримки реформ
Прокурора Запорізької області підозрюють у витоку інформації
За добу в зоні АТО 1 боєць загинув, 7 поранено – штаб
Усі новини
Зима близько

Чи буде зірваний опалювальний сезон?

Нобелівка-2016

Нобелівську премію з літератури отримав Боб Ділан