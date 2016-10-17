Кутовий каже, що не їздить на броньованій машині

Міністр аграрної політики Тарас Кутовий стверджує, що наразі не їздить на броньованій машині.

Про це він заявив кореспонденту УП у рамках проекту "Один день з…", коментуючи слова генпрокурора Юрія Луценка про те, що міністр пересів на броньований Mercedes "кубик" після викриття корупційних схем на "Укрспирті".

"Коли ми обговорювали питання реформування галузі з Луценком, була ситуація – на одному із заводів "Укрспирту" двох резервістів – колишніх АТОшників – після складного дня роботи підірвали на розтяжці в під’їзді їхнього будинку, де вони винайняли квартиру для ночівлі. На той момент я сприйняв це як недобрий сигнал і почав думати над питанням безпеки. Зараз у мене немає такого транспорту, ситуація контрольована", – заявив Кутовий, додавши, що за необхідності такий транспорт у нього буде.

Кутовий також розповів, що "Укрспирт" є одним з найбільш проблемних об'єктів для його міністерства.

"Обсяги незаконного спирту такі, що припинити їх в один момент дуже важко. Зважаючи на те, що в структурі "Укрспирту" є близько 60 заводів, на кожному з яких є директор. Маємо дуже незначну кількість ревізорів. Вони можуть зайти, перевірити, опломбувати обладнання і, умовно кажучи, зупинити завод. Тому я розумію масштаб історії і чому її ніхто не подолав за 25 років, – зітхає Кутовий", – сказав він.

Кутовий також заперечив популярну думку про те, що міністра АПК в України призначають три аграрні олігархи – Олег Бахматюк, Юрій Косюк і Андрій Веревський, з якими Кутовий знайомий особисто.

"Це точно не мій сценарій. Це, як на мене, була виважена пропозиція фракції, обговорювалася кілька раз. Думаю, що базувалася переважно на форматі, результатах і якості роботи профільного комітету", – сказав він.

Кутовий запевнив, що пішов у політику через свої амбіції, які ображали нерівні умови ведення бізнесу в Україні.

"Я хочу, щоб мої діти або я, якщо повернуся в бізнес, працювали в максимально рівних умовах. Тому що мене це дуже ображає", – сказав він.

Українська правда