Омелян: українські аеропорти мають відмовитися від російської мови

00
0
Понеділок, 17 жовтня 2016, 14:08

Аеропорт "Бориспіль" та інші українські аеропорти мають позбутися російської мови та комуністичних назв.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян під час апаратної наради, повідомляє прес-служба міністерства.

За його словами, вся інформація, яка розміщується в аеропортах України на електронних табло, вивісках, покажчиках або озвучується через гучномовці, має бути українською та англійською мовами.

"Ніякої російської мови не має бути. Це не тільки питання вживання державної мови – це питання самоповаги, в першу чергу. Так само і працівники аеропортів при спілкуванні з пасажирами мають послуговуватись українською або англійською мовами", - сказав він.

Також він підкреслив, що відповідно до Закону про декомунізацію, має відбутися зміна назв підприємств і установ, які мають відбиток радянщини.

"Це більшою мірою стосується Укрзалізниці, бо ще й досі є низка станцій, які носять радянські назви. Але якщо аеропорт має термінал, склад, або хоча б кафе, в назві яких прослідковується радянський слід, це має бути змінено до першого грудня. Це питання принципове", - сказав він.

Омелян звернеться з відповідним проханням до всіх авіакомпаній, які здійснюють авіаперевезення в Україні, щодо використання виключно англійської та української мов.

Як відомо Мінінфрастуктури планувало перейменувати аеропорт "Бориспіль", проте професійна спілка держпідприємства не підтримала ініціативу зміни назви. 

Українська правда

Теми: аеропорт декомунізація Бориспіль
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Через військові навчання в Сімферополі закрили аеропорт 8 вересня 2016, 10:42
Літак Тель-Авів - Київ здійснив аварійну посадку в Ізраїлі 19 серпня 2016, 00:45
В'ятрович розповів, чиїм іменем варто назвати аеропорт "Бориспіль" 21 липня 2016, 13:22
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У Британії заблокували всі рахунки Russia Today
Європа приставить до 4 міністерств експертів для підтримки реформ
Прокурора Запорізької області підозрюють у витоку інформації
За добу в зоні АТО 1 боєць загинув, 7 поранено – штаб
Усі новини
Зима близько

Чи буде зірваний опалювальний сезон?

Нобелівка-2016

Нобелівську премію з літератури отримав Боб Ділан