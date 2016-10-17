Омелян: українські аеропорти мають відмовитися від російської мови
Аеропорт "Бориспіль" та інші українські аеропорти мають позбутися російської мови та комуністичних назв.
Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян під час апаратної наради, повідомляє прес-служба міністерства.
За його словами, вся інформація, яка розміщується в аеропортах України на електронних табло, вивісках, покажчиках або озвучується через гучномовці, має бути українською та англійською мовами.
"Ніякої російської мови не має бути. Це не тільки питання вживання державної мови – це питання самоповаги, в першу чергу. Так само і працівники аеропортів при спілкуванні з пасажирами мають послуговуватись українською або англійською мовами", - сказав він.
Також він підкреслив, що відповідно до Закону про декомунізацію, має відбутися зміна назв підприємств і установ, які мають відбиток радянщини.
"Це більшою мірою стосується Укрзалізниці, бо ще й досі є низка станцій, які носять радянські назви. Але якщо аеропорт має термінал, склад, або хоча б кафе, в назві яких прослідковується радянський слід, це має бути змінено до першого грудня. Це питання принципове", - сказав він.
Омелян звернеться з відповідним проханням до всіх авіакомпаній, які здійснюють авіаперевезення в Україні, щодо використання виключно англійської та української мов.
Як відомо Мінінфрастуктури планувало перейменувати аеропорт "Бориспіль", проте професійна спілка держпідприємства не підтримала ініціативу зміни назви.
Українська правда