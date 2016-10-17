Поліція впіймала бойовика, який брав участь в окупації Краматорська

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Понеділок, 17 жовтня 2016, 15:09

Поліцейські затримали 33-річного чоловіка, який з кінця квітня до середини травня 2014 року забезпечував контрольно-пропускний режим на блокпості у Краматорську, сприяючи окупації міста.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Згідно з повідомленням, блокпост знаходився на перехресті вулиць Шкільна та Проїзна, в районі заводу Кондиціонер.

"Завданням найманця було перевіряти документи громадян та транспортні засоби, полювати на патріотів України", – заявили у поліції.

"Вступити до зазначеного угрупування його "підбили" знайомі, які вже перебували у лавах бойовиків – нібито, через ідею "руського миру". Саме вони й вплинули психологічно на чоловіка, який теж став "ідейним". Це було на руку ватажкам терористів, бо рядові бойовики виконували усю роботу безоплатно. Про свою нову діяльність учасник НЗФ навіть рідним нічого не повідомив", – додали у відомстві.

У поліції заявили, що пізніше бойовик розчарувався, побачивши "той безлад, беззаконня та свавілля, що відбувались у його рідному місті" і залишив угрупування.

"Побоюючись переслідувань, чоловік втік до РФ на заробітки та, повернувшись, потрапив до поліції. Зібрано докази причетності зловмисника до окупації міста. Наразі він зрозумів свою помилку і співпрацює зі слідством", – повідомили у поліції.

Бойовику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Українська правда

Теми: АТО Краматорськ
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