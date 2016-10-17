Ємець: на участь у громадському контролю над суддями є лише 1 заявка

218 переглядів
0
Понеділок, 17 жовтня 2016, 15:42

На участь у Громадській раді доброчесності, яка повинна контролювати діяльність суддів, наразі є лише одна заявка.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав депутат від "Народного фронту" Леонід Ємець.

Він нагадав, що для початку роботи ради потрібно не менше 5 вже відібраних учасників, а є лише один поданий.

Як відомо, закон про судоустрій і статус суддів, який передбачає створення такої ради, був прийнятий парламентом 2 червня і вступив у силу 30 вересня.

Українська правда

Теми: суд Ємець
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Суд зобов'язав власника "Дельта Банку" погасити борг перед "Ощадбанком" 17 жовтня 2016, 10:55
Суддю, який відбирав права за Межигір'я, рекомендували у "безстрокові" 17 жовтня 2016, 09:39
САП готує спецрозслідування проти Чауса у жовтні 16 жовтня 2016, 19:32
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Справа Межигір'я: сину Януковича оголосили підозру
Суд Литви вирішив допитати Горбачова
СБУ закликала громадян посилити пильність через загострення в зоні АТО
Ємець: на участь у громадському контролю над суддями є лише 1 заявка
Усі новини
Львів з дахів

Навіщо руфери блукають висотою

Цінуйте кожну мить

Донька повезла маму у подорож після смерті бабусі