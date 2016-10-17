Бойовик Гіві погрожує помстою за "Моторолу": стерти всі міста до Києва

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Понеділок, 17 жовтня 2016, 16:15

Один з ватажків терористів "ДНР" на прізвисько Гіві обіцяє мстити за знищення "друга Арсенія" Мотороли.

Його цитують в понеділок сайти бойовиків, пише ЛІГА.net.

"Кожне місто, який ми захопимо до Києва, я буду рівняти з землею", – пообіцяв бойовик.

"Хто б це не зробив, всі дуже сильно будуть розплачуватися. Вся Україна. Відповідати буде весь український народ. За кожного вбитого потрібно вбити мільйон ворогів, ми це зробимо", – додав терорист.

Як відомо, ввечері 16 жовтня росЗМІ повідомили,  а у "ДНР", МВС та СБУ підтвердили, що у ліфті житлового будинку у Донецьку загинув одиз з бойовиків "ДНР" Арсен "Моторола" Павлов: саморобний вибуховий пристрів спрацював у ліфті.

17 жовтня російські ЗМІ опублікували перше відео після смерті проросійського бойовика.

Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що замахом на Арсена "Моторолу" Павлова Київ оголосив війну самопроголошеній "ДНР".

У Службі безпеки України не виключають, що "Моторолу" вбили російські спецслужби.

Керівник фракції "Народний фронт" у Верховній Раді Максим Бурбак закликав СБУ посилити антитерористичні заходи через вбивство бойовика "Мотороли" у Донецьку.

Водночас СБУ закликала громадян посилити пильність через загострення в зоні АТО.

Павлов раніше сам зізнавався у вбивстві українських військових, в тому числі – заручників.

Теми: "ДНР" тероризм
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IP: 208.54.37.---Yaroslav Lyashchuk17.10.2016 16:39
Обережно спойлер! Гіві-ківі наступний.
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IP: 195.242.80.---val mashtak 17.10.2016 16:29
Коми Павлов был ликвидирован абхазами с санкции ФСБ за грязные оскорбления всех абхазов и за то, что много знал.
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