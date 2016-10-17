Справа Межигір'я: сину Януковича оголосили підозру

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Понеділок, 17 жовтня 2016, 16:32

Генпрокуратура повідомила про підозру Олександру Януковичу у причетності до заволодіння резиденцією "Межигір’я".

Про це йдеться у повідомленні ГПУ у понеділок.

В Генпрокуратурі нагадали, що у кримінальному провадженні щодо заволодіння державним майном в особливо великих розмірах вартістю понад 500 млн грн – резиденцією "Межигір’я", та його легалізації повідомлено про підозру колишньому президенту Віктору  Януковичу.

"Водночас у ході розслідування, на підставі зібраних доказів повідомлено про підозру сину В. Януковича – О. Януковичу у причетності до зазначеного заволодіння державним майном", - сказано у повідомленні.

Він підозрюється у скоєнні злочинів, передбачених статтями "організація створення фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі", "пособництво у заволодінні державним майном в особливо великих розмірах службовою особою шляхом зловживанням своїм службовим становищем", "пособництво в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом".

Вказується, що Олександра Януковича, слідство оголосило у розшук та отримало дозвіл суду на його затримання з метою приводу для розгляду клопотання про обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У відомстві нагадали, що вчинення вказаних злочинів також інкримінується колишньому голові правління національної акціонерної компанії "Надра України" Едуарду Ставицькому та директору товариства з обмеженою відповідальністю "Танталіт" Павлу Литовченку, які оголошені в розшук.

Українська правда

Теми: Янукович Межигір’я Генпрокуратура
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