Міністр: Я не в захваті від кандидатів на главу "Борисполя"

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Понеділок, 17 жовтня 2016, 17:39

Якість кандидатів на посаду гендиректора ДП "Міжнародний аеропорт Бориспіль" не відповідає очікуванням міністра інфраструктури Володимира Омеляна.

Про це міністр повідомив в коментарі Інтерфакс-Україна.

"Я бачив список кандидатів. Чесно кажучи, я від нього не в захваті. Я сподівався, що в конкурсі братиме участі більше людей з великим досвідом в адмініструванні аеропортів або авіаційної діяльності як в Україні, так і за кордоном. На жаль, нинішні кандидати не відповідають моїм очікуванням", - сказав він.

При цьому міністр додав, що в конкурсі на посаду керівника аеропорту бере участь кілька нерезидентів.

Аналогічну думку Омелян висловив і з приводу конкурсу на заміщення посади глави Маріупольського порту, зазначивши, що кандидатів на цю посаду набагато менше.

Як повідомлялося, комісія при комітеті з призначенням керівників особливо важливих для економіки підприємств допустила до конкурсу на заміщення посади глави ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" 26 кандидатів.

Конкурсний відбір буде проходити в два етапи: на першому етапі відберуть від двох до п'яти фіналістів, а на другому номінаційного комітет при Кабінеті міністрів сформує пропозицію для урядового кадрового рішення.

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