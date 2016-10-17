"Моторола" знав, що його хочуть убити – ЗМІ

Бойовик "Моторола" (Арсен Павлов) знав, що його хочуть убити.

Про це він розповів журналістці "Настоящего времени" Шахиде Тулугановой незадовго до своєї смерті, повідомляє Ридус.

"Я - смертник, я це знаю і ставлюся до цього факту з холодним серцем", - говорив Павлов.

За словами журналістки, Моторола побіжно наголошував, що ставлення до нього неоднозначне навіть серед своїх, і що його може усунути не тільки українська сторона, але і свої соратники.

"Тому що вбивство Мотороли — це дуже зручний привід для „оскаженілих", щоб не виконувати Мінські угоди. Аж надто вдалий збіг, що його вбили саме в той момент, коли Нормандська четвірка намагається зібратися знову, щоб вирішити цю кризу", - вважає журналістка.

Настоящее время – спільний медіапроект Радіо Свобода/Вільна Європа і "Голосу Америки" – відкрився в 2014 році.

Як відомо, ввечері 16 жовтня росЗМІ повідомили, що у ліфті житлового будинку у Донецьку загинув один з бойовиків "ДНР" Арсен Моторола Павлов: саморобний вибуховий пристрів спрацював, коли той повертався домому. "Моторола" отримав травми, несумісні з життям.

Павлова неодноразово звинувачували у вбивстві українських військових, у тому числі – заручників.

У коментарі Kyiv Post, відповідаючи на питання про те, що його звинувачують у вбивстві "кіборга" Ігоря Брановицького, він сам заявив, що вбив 15 українських військовополонених.

Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що замахом на Арсена "Моторолу" Павлова Київ оголосив війну самопроголошеній "ДНР".