Геращенко: обмін полоненими заблоковано

Бойовики на Донбасі продовжують незаконно утримувати 110 громадян України, а процес звільнення заручників заблокований.

Про це заявила віце-спікер ВР, представник України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко під час зустрічі з помічником генерального секретаря ООН, передає прес-служба парламенту.

Вказується, що Геращенко поінформувала про складну гуманітарну ситуацію на Донбасі і реалізації Мінських домовленостей.

"Уповноважений президента нагадала, що зараз в ОРДЛО продовжують незаконно утримувати 110 громадян України, і зазначила, що звільнення заручників фактично заблоковано", - сказано в повідомленні.

У цьому контексті Геращенко підкреслила важливість роботи Міжнародного Комітету Червоного Хреста та інших міжнародних організацій.

Вона підкреслила, що тільки спільними зусиллями президента, СБУ і парламенту, і за підтримки міжнародного співтовариства недавно вдалося звільнити Володимира Жемчугова і представника ООН Юрія Супруна, якого, нехтуючи спеціальним імунітетом, бойовики майже півроку незаконно утримували на тимчасово окупованих територіях.

Також Геращенко зазначила, що для України зараз є ключовими проекти, спрямовані на відновлення інфраструктури Донбасу, соціальну допомогу потерпілим від російської агресії і зміцнення миру на сході країни.

У свою чергу Султаноглу вітала ратифікацію українським парламентом Паризької угоди.

Як відомо, Володимир Жемчугов, звільнений після майже року полону в бойовиків, намагався покінчити з собою, щоб ненароком не видати своїх товаришів бойовикам.

Українська правда