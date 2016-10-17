ГПУ погрожують замінуванням через "вчорашні дії в Донецьку"

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Понеділок, 17 жовтня 2016, 19:55

Генпрокуратура отримала повідомлення про замінування приміщення.

Про це повідомив нардеп від БПП Володимир Ар'єв.

На своїй Facebook-сторінці він оприлюднив роздруківки з погрозами.

"У відповідь на ваші вчорашні дії в Донецьку ми підготували для вас сюрприз. За вбивство ви відповісте своєю смертю, поповнивши лави вашої улюбленої небесної сотки. Наша людина у ваших рядах допомогла нам закласти у вашій будівлі вибухові пристрої, найголовніше призначено для генпрокурора вашої держави!" - сказано у повідомленні, написаному російською мовою.

Окрім того, варто зазначити, що відправником електронних листів вказаний "ДентаСтайл".

В іншому листі, оприлюдненому Ар'євим, містяться не лише погрози, а й лайка на адресу працівників прокуратури.

"Судячи з адреси відправника, Саша-Стоматолог так і не навчився шифруватись в інтернеті", прокоментував листи депутат.

Як відомо, ввечері 16 жовтня росЗМІ повідомили, що у ліфті житлового будинку у Донецьку загинув один з бойовиків "ДНР" Арсен Моторола Павлов: саморобний вибуховий пристрів спрацював, коли той повертався домому. "Моторола" отримав травми, несумісні з життям.

Українська правда

Теми: Генпрокуратура Донецьк
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