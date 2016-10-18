Порошенка просять пояснити, чому ГУР очолив "причетний до плану зачистки Євромайдану"

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Вівторок, 18 жовтня 2016, 00:33

Від президента Петра Порошенка чекають публічних пояснень щодо призначення на посаду начальника ГУР Міноборони України Василя Бурбу, оскільки він був "причетний до плану  зачистки Євромайдану". 

Про це йдеться у відповідому депутатському зверненні нардепа від "Самопомочі" Єгора Соболева , яке адресоване Порошенку та датоване 17 жовтня. 

У зверненні Соболєва зазначено, що Бурба, призначений на посаду у ГУР, раніше очолював друге управління Головного управління "К" СБУ. 

"Прошу публічно пояснити це призначення. Не мені Вам розповідати про тотальну корупмованість цього управління. Також Ви не можете не знати про інформацію, оприлюднену головою Закарпатської ОДА Геннадієм Москалем про причетність В.В.Бурби до плану зачистки Євромайдану", - заявив Соболєв. 

 

Як відомо, 15 жовтня президент Петро Порошенко звільнив Валерія Кондратюка з посади начальника ГУР Міноборони і призначив на цю посаду Василя Бурбу.

Кондратюка у свою  чергу було призначено заступником глави АП. 

Українська правда 

Теми: розвідка Євромайдан Порошенко Соболєв
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