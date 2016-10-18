Суд отримав від ГПУ справу про рейдерів з Дніпропетровщини: збагатилися на мільярд

Генпрокуратура України направила до суду обвинувальний акт стосовно осіб, які під час неодноразових рейдерських захоплень на території Дніпропетровської області заволоділи майном на суму майже 1 мільярд гривень.

Про це повідомили у прес-службі ГПУ 17 жовтня.

"Завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт щодо осіб, які упродовж 2010 – 2012 років у співучасті з іншими невстановленими особами вчинили ряд рейдерських захоплень підприємств різної форми власності та вчинили інші тяжкі злочини на території Дніпропетровської області та заволоділи чужим майном на суму майже 1 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 189 (вимагання) та ч.3 ст. 206-2 - "протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації" КК України.

У ГПУ зазначили, що за вчинення тяжких злочинів передбачена кримінальна відповідальність у вигляді довічного ув’язнення та позбавлення волі на строк до 10 років, з конфіскацією майна.

Українська правда