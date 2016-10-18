Індія сформувала "ядерну тріаду"

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Вівторок, 18 жовтня 2016, 02:20

Індія завершила формування "ядерної тріади" та може доставляти ядерну зброю наземного, морського і повітряного базування. 

Таким чином, як повідомляє телеканал "NewsX",Індія приєдналася до "клубу наддержав", до якого входять 5 країн світу - США, Великобританії, Франція, Росія та Китай. 

Зазначається, що формування "тріади" завершилося з введенням в експлуатацію атомного підводного човна "Arihant".

 

"У лютому 2016 року перший ядерний підводний човен Індії "Arihant" був оголошений готовим до операцій. У серпні 2016 року прем'єр-міністр країни передав "Arihant" на озброєння ВМС Індії, з того часу він повністю функціонує", - зазначається у повідомленні.

Теми: ядерна зброя Індія
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