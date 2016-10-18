Індія сформувала "ядерну тріаду"

Індія завершила формування "ядерної тріади" та може доставляти ядерну зброю наземного, морського і повітряного базування.

Таким чином, як повідомляє телеканал "NewsX",Індія приєдналася до "клубу наддержав", до якого входять 5 країн світу - США, Великобританії, Франція, Росія та Китай.

Зазначається, що формування "тріади" завершилося з введенням в експлуатацію атомного підводного човна "Arihant".

"У лютому 2016 року перший ядерний підводний човен Індії "Arihant" був оголошений готовим до операцій. У серпні 2016 року прем'єр-міністр країни передав "Arihant" на озброєння ВМС Індії, з того часу він повністю функціонує", - зазначається у повідомленні.