Президент вперше за історію України здійснить офіційний візит до Норвегії

Президент Петро Порошенко здійснить офіційний візит до Королівства Норвегія.

Про це повідомили у прес-службі глави держави.

Програмою першого в історії взаємин візиту передбачено зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії, президентом Стортингу (парламенту) Норвегії, та аудієнція у короля Норвегії.

"Також відбудеться українсько-норвезький бізнес-форум, планується підписання двосторонніх документів, спрямованих на поглиблення співробітництва між країнами", - зазначили у прес-службі.