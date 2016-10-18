Президент вперше за історію України здійснить офіційний візит до Норвегії
Президент Петро Порошенко здійснить офіційний візит до Королівства Норвегія.
Про це повідомили у прес-службі глави держави.
Програмою першого в історії взаємин візиту передбачено зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії, президентом Стортингу (парламенту) Норвегії, та аудієнція у короля Норвегії.
"Також відбудеться українсько-норвезький бізнес-форум, планується підписання двосторонніх документів, спрямованих на поглиблення співробітництва між країнами", - зазначили у прес-службі.