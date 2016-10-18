Ракета з українським першим ступенем успішно стартувала у космос
Ракетоносій Antares OA5 із вантажним кораблем Sygnus на борту здійснив успішний старт із Середньоатлантичного регіонального космопорту на острові Волопс, штат Вірджинія.
Про це повідомляє Укрінформ.
Запуск ракети відбувся о 19:45 за місцевим часом (02:45 за Києвом), раніше він планувався на 19:40.
Ракетоносій доставить на Міжнародну космічну станцію 2,4 тони корисного вантажу, який містить провізію для екіпажу, обладнання для МКС, а також для проведення наукових досліджень на орбіті.
Lift off! @OrbitalATK's #Antares rocket launches to deliver science & supplies to @Space_Station. Keep watching: https://t.co/KX5g7zfYQe pic.twitter.com/OIbREmBJg1— NASA (@NASA) October 17, 2016
Ракета-носій призначена передусім для доставки вантажів на Міжнародну космічну станцію, а також для запуску комерційних і державних космічних апаратів.
Головним розробником ракети-носія Antares є корпорація Orbital Science Corporation (США). Однак апарат створюється в рамках міжнародної кооперації за участю, в тому числі, підприємств України.