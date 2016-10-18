Ракета з українським першим ступенем успішно стартувала у космос

00
0
Вівторок, 18 жовтня 2016, 03:50

Ракетоносій Antares OA5 із вантажним кораблем Sygnus на борту здійснив успішний старт із Середньоатлантичного регіонального космопорту на острові Волопс, штат Вірджинія.

Про це повідомляє Укрінформ.

Запуск ракети відбувся о 19:45 за місцевим часом (02:45 за Києвом), раніше він планувався на 19:40.

Ракетоносій доставить на Міжнародну космічну станцію 2,4 тони корисного вантажу, який містить провізію для екіпажу, обладнання для МКС, а також для проведення наукових досліджень на орбіті.

Ракета-носій призначена передусім для доставки вантажів на Міжнародну космічну станцію, а також для запуску комерційних і державних космічних апаратів.

Головним розробником ракети-носія Antares є корпорація Orbital Science Corporation (США). Однак апарат створюється в рамках міжнародної кооперації за участю, в тому числі, підприємств України.

Теми: космос Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Клим Чурюмов. Українець, який осідлав комету 15 вересня 2016, 15:36
Як США будують екосистему космічних підприємців. Репортаж з NASA 12 липня 2016, 15:08
З Байконура на МКС стартував пілотований корабель "Союз МС" 7 липня 2016, 08:00
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Е-декларування: вже відзвітували майже 12 тисяч чиновників
ЄС: дії РФ у Сирії можуть прирівняти до військових злочинів
Порошенко продовжив санкції проти Росії на 1 рік, список розширено
Спостерігачі ОБСЄ уже повернулися в Золоте
Усі новини
Скандал

Кому війна… Як в тилу розкрадають оборонні заводи

#ПісніВійни

Музиканти презентували сингл до Дня захисника України