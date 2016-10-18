Єврокомісія підтримує запровадження безвізового режиму з Україною

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Вівторок, 18 жовтня 2016, 06:57

Європейська комісія підтримує щонайшвидше запровадження безвізового режиму з Україною.

Про це у Брюсселі заявив перший віце-президент ЄК з питань кращого управління, міжінституційних відносин, верховенства права та Хартії фундаментальних прав Франс Тіммерманс, повідомляє прес-служба МЗС України. 

У ході зустрічі з главою МЗС  Павлом Клімкіним сторони "обговорили основні питання порядку денного відносин між Україною та ЄС, зокрема перспективи лібералізації ЄС візового режиму для громадян України та завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію". 

"Клімкін підкреслив виконання Україною усіх зобов’язань, передбачених Планом дій з візової лібералізації. Тіммерманс, у свою чергу, відзначив повну підтримку Європейською Комісією щонайшвидшого запровадження безвізового режиму з Україною", - повідомили в в МЗС.

Під час зустрічі також обговорено ситуацію на сході України та стан виконання Мінських домовленостей.

"Глава МЗС наголосив на необхідності збереження консолідованої позиції ЄС у питанні подальшого санкційного тиску на РФ  до моменту повного відновлення територіальної цілісності та суверенітету України", - зазначено  у повідомленні.

Як відомо, затвердження безвізового режиму Україна-ЄС не внесено до порядку денного майбутньої сесії Європарламенту, яка відбудеться у Страсбурзі 24-27 жовтня. Затримка із затвердженням цього механізму є головною перепоною для скасування віз для України та Грузії.

У вересні президент Європарламенту Мартін Шульц висловив сподівання, що питання про надання безвізового режиму для України буде включено порядку денного Європарламенту на сесії ЄП в жовтні, однак наразі його плани не реалізовані.

Новий глава представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі, відмовився прогнозувати дату запровадження безвізового режиму.

Разом з тим глава МЗС Павло Клімкін прогнозує, що рішення про надання Україні безвізового режиму буде прийнято в жовтні або листопаді.

Українська правда 

Теми: МЗС візи ЄС
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