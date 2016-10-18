Україна має займати відкриті ніші у сфері космосу, які звільняє РФ - Чалий

Україна має займати відкриті ніші у сфері космосу, які звільняє Росія.

Про це заявив посол України в США Валерій Чалий, перебуваючи на космодромі на острові Воллопс (штат Вірджинія), де відбувся вдалий старт ракетоносія Antares OA-5 з компонентами українського виробництва.

"Очевидно, космічні запуски - це вінець серйозної роботи і нашого КБ "Південне", і "Південмашу", і американців", - зауважив посол.

Він підкреслив, що співробітництво між США і Україною у сфері космосу поглиблюється.

"Що ми можемо зробити – це дійсно зайняти ті ніші, які за певних причин зараз лишає Росія", - зауважив Чалий.

Він уточнив, що РФ, звичайно, йде не сама, але так складаються обставини, зокрема внаслідок дії санкцій.

За його словами, для того, щоб просуватися на цьому напрямі Україні потрібно не тільки забезпечити політичну частину, яка фактично вже зроблена, але й передбачити відповідне фінансування та налагодити виробництво.

"Минулого року за дорученням і президента, і міністра закордонних справ ми зробили багато для того, щоб зняти всі політичні питання стосовно розвитку космічної співпраці. Тепер питання за нашими виробниками, за фінансуванням проектів", - додав посол.

Укрінформ