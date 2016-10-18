WikiLeaks показала ще частину листів голови штабу Клінтон

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Вівторок, 18 жовтня 2016, 09:38

WikiLeaks оприлюднила десяту частину переписки голови передвиборного штабу кандидата в президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон Джона Подести.

У повідомленні організації у Twitter розміщено посилання на опубліковані повідомлення з підписом "Електронні листи Подести, частина 10".

У цілому WikiLeaks уже оприлюднила понад 15 тисяч електронних листів голови передвиборного штабу Хілларі Клінтон.

Раніше повідомлялося, що поштова скринька Подести також була ціллю атаки хакерів, а WikiLeaks опублікувала тисячі документів із його переписки, пише "Интерфакс".

Подеста повідомив, що ФБР проведе розслідування фактів зламу його електронної пошти. На його переконання, за зламом стоїть Росія і вона може координувати свої дії з кандидатом у президенти США "республіканцем" Дональдом Трампом.

Подеста зазначив, що розслідування, яке стосується зламу його пошти, є лише частиною більш широкого розслідування кібератак Росії проти США.

Хілларі Клінтон також висловлювала побоювання, що за допомогою кібератак Росія намагається втрутитися в хід кампанії щодо виборів президента США.

Газета Wall Street Journal із посиланням на джерела опублікувала повідомлення, що ФБР не виключає, що за зламом пошти стоїть Росія.

Російська сторона заперечує свою причетність до зламу електронної пошти американських "демократів".

Теми: США інтернет вибори
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