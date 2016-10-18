Окупанти продадуть офіси Приватбанку в Криму

Влада анексованого Росією Криму має намір продати офіси Приватбанку.



Про це повідомляють "Українські новини", посилаючись на прес-службу окупаційної влади Криму.



Відзначається, що "комітет державної ради республіки Крим з майнових та земельних відносин" погодив продаж низки об'єктів нерухомості, що належать Приватбанку.



Буде продано нерухоме майно бази відпочинку "Прибій" і дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Восход" в смт Коктебель, а також бази відпочинку "Волна" в селі Мар'їно Чорноморського району.



Їх вартість оцінюється в 68 мільйонів рублів.



Кошти, отримані від продажу майна, будуть спрямовані в дохід бюджету Криму нібито для виплати компенсації вкладникам українських банків.



На продаж виставлять нежитлові приміщення і квартири, що належать Приватбанку і які використовувалися в якості банківських відділень в містах Сімферополь, Саки, Армянськ, Феодосія і Кіровському районі.



Як відомо, 41,66% акцій Приватбанку належать бізнесменові Ігорю Коломойському, 33,2525% - бізнесменові Геннадію Боголюбову.



За даними НБУ, на 1 липня за розміром активів банк займав 1-е місце (268,9 млрд гривень) серед 101 чинного банку.