Під Радою закликають: Не будь "трусом", подай e-декларацію

Під Верховною Радою проходить акція на підтримку електронного декларування статків чиновників та членів їхніх родин.

Про це повідомляє організація "Реанімаційний пакет реформ" у Twitter.

"Прямо зараз проходить акція на підтримку e-декларування. Громадськість вимагає від посадовців подати електронні декларації", – йдеться у повідомленні.

Прямо зараз проходить акція на підтримку Е-декларування. Громадськість вимагає від посадовців подати електронні декларації pic.twitter.com/RoVKuJ8BkI — Пакет Реформ (РПР) (@RPR_ua) October 18, 2016

Активісти тримають у руках плакати з написами: "Политики трусишки", "Рівень страху перевищує рівень доходів?", "Не будь трусом (боягузом - ред.), подай e-декларацію!" тощо.

Народний депутат від "Самопомочі" Єгор Соболєв заявив, що президент та прем'єр-міністр повинні особисто вплинути на чиновників, аби ті подали електронні декларації.

Єгор Соболєв: #Президент та Прем'єр повинні особисто вплинути на чиновників, аби ті подали е-декларації pic.twitter.com/6vJLEnq3WR — Пакет Реформ (РПР) (@RPR_ua) October 18, 2016

Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін також заявив, що президент, прем’єр та народні депутати повинні першими подати e-декларації.

#Президент, #Прем'єр та народні #депутати повинні у першу чергу подати е-декларації, ставши прикладом для усіх посадовців - В. Шабунін pic.twitter.com/H3Yes175m3 — Пакет Реформ (РПР) (@RPR_ua) October 18, 2016

На разі лише 6 народних депутатів подали електронні декларації про свої доходи.

Лише 6 народних депутатів подали свої е-декларації - О. Лємєнов pic.twitter.com/CRyl17pCny — Пакет Реформ (РПР) (@RPR_ua) October 18, 2016

Після заповнення е-декларацій суддями, громадськість побачила, що їхні стаики не відповідають їхнім офіційним доходам pic.twitter.com/6nvdSlyoqm — Пакет Реформ (РПР) (@RPR_ua) October 18, 2016

На переконання активістів, усі 50 000 чиновників повинні до 30 жовтня подати e-декларації і пояснити суспільству походження свого майна.