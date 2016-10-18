ОБСЄ зафіксувала 607 вибухів на Донбасі за два дні

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Вівторок, 18 жовтня 2016, 10:37

Співробітники спеціального моніторингової місії ОБСЄ зафіксували 435 вибухів в Донецькій області та 172 вибухів – в Луганській області 15-16 жовтня.

Про це йдеться в звіті місії від 17 жовтня, оприлюдненому на офіційному сайті місії.

СММ зазначила, що ситуація з безпекою в районах на північний схід і схід від Маріуполя, де 16 жовтня була зафіксовано понад 50 відсотків усіх порушень режиму припинення вогню в Донецькій області, залишається нестабільною.

У звіті зазначено, що місія продовжує здійснювати моніторинг процесу розведення сил і засобів і наполягати на необхідності отримання необмеженого доступу до ділянок розведення в районах н. п. Станиця Луганська, н. п. Золоте і н. п. Петровське, як передбачено Рамковою угодою Тристоронньої контактної групи про розведення сил і засобів від 21 вересня 2016 року.

Експерти нарікають, що обидві сторони поки що повністю не виконали ці завдання на жодній з трьох узгоджених ділянок розведення.

Українська правда

Теми: Донбас ОБСЄ
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