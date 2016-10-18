Порошенко, Меркель, Олланд і Путін нарешті узгодили зустріч

19 жовтня у Берліні відбудеться зустріч глав держав у "Нормандському форматі".

Про такі підсумки телефонної розмови у тристоронньому форматі за участі президента Петра Порошенка, президента Франції Франсуа Олланда та Канцлера ФРН Ангели Меркель повідомляє прес-служба президента.

"Співрозмовники домовились провести 19 жовтня у Берліні зустріч глав держав у Нормандському форматі для спонукання Росії виконати безпекову частину Мінських домовленостей", - сказано в повідомленні.

Однак з повідомлення не можна зрозуміти, чи запрошений і чи буде присутній президент РФ Володимир Путін.

Під час телефонної розмови, яку Порошенко провів, перебуваючи з офіційним візитом у Норвегії, співрозмовники обговорили безпекову ситуацію на Донбасі.

Президент України наголосив на важливості спільної позиції України та країн Європейського союзу напередодні Саміту Європейської Ради, який відбудеться 20-21 жовтня 2016 року у Брюсселі, де буде розглянуто стратегію відносин з Росією.

Пізніше прес-секретар уряду Німеччини оголосив про те, що 19 жовтня в Берліні відбудеться зустріч в "нормандському форматі".

За його словами, канцлер Німеччини Ангела Меркель, а також президенти Франції, України та Росії Франсуа Олланд, Петро Порошенко та Володимир Путін узгодили зустріч в Берліні в "нормандському форматі" 19 жовтня, пише Reuters з посиланням на офіційного представника уряду Німеччини Штеффена Зейберта, передає РБК.

За його словами, Меркель запросила інших представників "нормандської четвірки" в Берлін на переговори. Обговорюватися буде імплементація мінських угод, а також "подальші кроки" щодо врегулювання ситуації в Україні, зазначив Зейберт.

У понеділок прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що до 19 жовтня "залишилося зовсім мало часу", а ясності по зустрічі в "нормандському форматі" поки немає, проте, робота триває.

Як відомо, Меркель запрошувала президентів України, Росії та Франції на вечерюна 19 жовтня – однак сторони не домовилися про зустріч у "нормандському форматі". Зокрема, Олланд і Меркель у розмові з Путіним не змогли затвердити її дату.

Росія блокувала проведення зустрічі в нормандському форматі ще влітку. 24 серпня президент Петро Порошенко висловлював сподівання, що "Нормандський формат" переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі буде реанімовано найближчим часом.

31 серпня Порошенко заявляв, що українська сторона погодила з Францією і Німеччиною відновлення роботи "нормандського формату". 5 вересня Путін заявив, що "Росія цей формат буде підтримувати".

Остання зустріч у "нормандскому форматі" відбулася в травні.

Українська правда