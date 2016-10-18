СБУ вирахувала шпигунку терористів у Бахмуті

2796 переглядів
0
Вівторок, 18 жовтня 2016, 11:28

Служба безпеки звітує, що спільно з поліцією затримала у Бахмуті на Донеччині активну учасницю інформаційної мережі терористичної організації "ДНР".

Про це йдеться у відео, поширеному СБУ у вівторок.

За даними спецслужб, зловмисницю завербував у квітні 2014 року представник одного з бандформувань терористів на прізвисько "Баста". Вона передавала бойовикам інформацію службового характеру, яку отримувала на роботі у Бахмутському СІЗО, зокрема про кількість бойовиків, які утримуються там, а також дані про місця дислокації та переміщення українських підрозділів.

Потім ці дані передавалися розвідувальним органам Російської Федерації та використовувалися для проведення диверсій проти мешканців Донбасу, зазначають в СБУ.

Як зазначалось у випуску "ТСН Тиждень", минулого тижня СБУ взагалі зібрала "рекордний урожай" шпигунів.

Як ішлося в сюжеті, СБУ вийшла на диверсантку з Бахмута, перехопивши її дзвінок терористам у Донецьк. Поки працівники спецслужб погрожували жінці штурмом квартири штурмом, намагалась замести сліди.

Водночас під час проведення обшуків за місцем проживання та роботи інформаторки правоохоронці вилучили флеш-носії, мобільні телефони, фотоапарат та блокноти з нотатками, що підтверджують протиправну діяльність на користь незаконних збройних угруповань.

 
Правоохоронці відзначають, що вона використовувала свою "фірмову" методу – співчутття та турботу.
скрін-шот

Вказана шпигунка спочатку заперечувала свою причетність до розвіддіяльності, однак потім зізналася і пояснила свої дії тим, що "їй шкода тих, хто воює ­– з обох боків". А також зазначила, що хоче, "аби це швидше закінчилося".

 

В СБУ зазначають, що слідчі дії в справі шпигунки з Бахмута тривають.

Валентина Романенко, УП

Теми: СБУ тероризм диверсанти Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
На Львівщині трьох депутатів міськради затримали за хабарництво 18 жовтня 2016, 02:38
Савченко дала свідчення про поїздку в окупований Донбас 17 жовтня 2016, 20:58
СБУ закликала громадян посилити пильність через загострення в зоні АТО 17 жовтня 2016, 15:59
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
За добу в зоні АТО 3 бійців отримали поранення, 4 – контузію
У Кремлі підтвердили участь Путіна в нормандської зустрічі
До Берліна Порошенко зустрінеться з Меркель і Олландом без Путіна
До кінця дня усі кияни будуть з теплом - КМДА
Усі новини
#ЯНеБоюсьСказати

Історії флешмобу #ЯНеБоюсьСказати увійшли до виставки Йоко Оно в музеї Рейк'явіка

Скандал

Кому війна… Як в тилу розкрадають оборонні заводи