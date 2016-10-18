До Берліна Порошенко зустрінеться з Меркель і Олландом без Путіна

Перед запланованою в Берліні зустріччю в нормандському форматі президент Петро Порошенко зустрінеться з президентом Франції і канцлером Німеччини без президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомив Порошенко журналістам в Осло, передає Інтерфакс-Україна.

"Це буде саміт у нормандському форматі в Берліні. Але до нього у нас буде тристороння зустріч з канцлером Німеччини і президентом Франції, де ми скоординуємо наші позиції напередодні зустрічі", - сказав президент України.

Відповідаючи на запитання щодо очікувань від зустрічі в нормандському форматі, президент України сказав: "Я оптимістичний щодо координації з Європейським Союзом. На жаль, ніхто не знає, що в голові у президента РФ Володимира Путіна". Раніше прес-служба Порошенка повідомила, що під час телефонної розмови Порошенко, Меркель і Олланд домовилися провести 19 жовтня у Берліні зустріч глав держав у нормандському форматі для спонукання Росії виконати Мінські домовленості в частині безпеки.

Проте з повідомлення не можна зрозуміти, чи буде присутнім на цій зустрічі президент РФ Володимир Путін.