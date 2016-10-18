Ще 5 людей померли від сурогату на Харківщині

Станом на 18 жовтня від отруєння сурогатним алкоголем загинули вже 63 людини.

Про це йдеться у повідомленні Держспоживслужби у вівторок.

Так, у Харківській області зареєстровано ще 5 випадків отруєнь фальсифікованим алкоголем, які завершились летально та за результатами судово-медичної експертизи доведено, що причиною смерті є отруєння метиловим спиртом.

"Загальна кількість отруєнь сурогатами алкоголю у Харківській області становить – 96, із них померли – 49. За даними судово-медичної експертизи в Харківській області метиловий спирт виявлено у 37 померлих", - сказано у повідомленні.

Вказується, що в Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Житомирській та Миколаївській областях нових випадків отруєнь сурогатами алкоголю не зареєстровано (отруїлося - 26 особи, померли - 14).

Як відомо, у понеділок повідомлялося, що 58 людей померли від отруєння сурогатним алкоголем, із них троє померли 14 жовтня.

Українська правда