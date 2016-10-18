Екс-менеджер "Епіцентру" знову кнопкодавив за БПП у Раді

00
0
Вівторок, 18 жовтня 2016, 12:38

18 жовтня народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Андрій Шинькович порушив вимогу про одноосібне голосування у Верховній Раді.

Це сталося під час голосування за законопроект №2345а про внесення змін до статті 3 закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (щодо доповнення переліку осіб, які мають право на пенсії нарівні з військовослужбовцями строкової служби та членами їхніх сімей), повідомляє рух "Чесно".

На табло поіменного голосування системи "Рада" видно, що крім голосу з місця депутата Шиньковича також надійшов голос із порожнього місця ліворуч від нього.

 

Шинькович – кнопкодав

Фото "Чесно"
 

Це не перший факт порушення процедури особистого голосування Шиньковичем – екс-менеджера "Епіцентру" вже ловили на "кнопкодавстві".

Теми: Кнопкодавство Верховна Рада БПП
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Активісти "Чесно" піймали "гальорку" БПП на кнопкодавстві 20 вересня 2016, 13:09
Парубій злукавив щодо кнопкодавства і прогульників – активісти 18 липня 2016, 15:22
Парубій каже, що проблем з кнопкодавством у Раді немає 18 липня 2016, 13:34
powered by lun.ua
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
За добу в зоні АТО 3 бійців отримали поранення, 4 – контузію
У Кремлі підтвердили участь Путіна в нормандської зустрічі
До Берліна Порошенко зустрінеться з Меркель і Олландом без Путіна
До кінця дня усі кияни будуть з теплом - КМДА
Усі новини
Париж

Париж дозволив всім охочим містянам створювати парки, сади та городи

Нобель-2016

"Господарі війни". Переклад кількох пісень Боба Ділана