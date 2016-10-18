Вже подано понад 10 тисяч е-декларацій, з них лише 6 – від нардепів

Станом на 17 жовтня до Єдиного державного реєстру декларацій чиновників подано 10 212 щорічних декларацій за 2015 рік.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови Національної агенції з запобігання корупції Руслан Радецький.

За його словами, 320 повідомлень подано про зміни в майновому стані суб’єкта декларування, 1084 – декларацій перед звільненням, (117 декларацій після звільнення, 104 декларації кандидата на посаду).

Він додав, що станом на 18 жовтня лише шість народних депутатів подали такі декларації: депутати від "Народного фронту" Михайло Гаврилюк, Андрій Река та Ігор Васюник, від "Самопомочі" Остап Єднак та Єгор Соболєв, від "Батьківщини" – Юрій Одарченко.

Українська правда