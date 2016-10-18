Розведення під Станицею Луганською наразі неможливе – штаб

В штабі АТО констатують неможливість розведення сил та засобів згідно з рамковою угодою від 21 вересня на ділянці біля Станиці Луганської внаслідок продовження обстрілів бойовиками.

Про це на брифінгу у вівторок сказав речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, відповідаючи на уточнюючі запитання.

Він нагадав, що розмежування відбулося в населених пунктах Золоте та Петрівське.

"Що стосується Станиці Луганської, то там через регулярні провокативні обстріли противника ці дії неможливі. Оскільки згідно умовам розведення сил і засобів передбачається 7 днів безперервної тиші", – сказав полковник.

За словами Лисенка, українська сторона готова до цих дій, підготовлені майданчики для відведення сил і засобів, про що відомо спостерігачам місії ОБСЄ.

"Але через постійні обстріли бойовиків ці дії (відведення сил і засобів - ред.) поки що неможливі", – зазначив речник АТО.

Валентина Романенко, УП