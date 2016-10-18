Порошенко про зустріч із Путіним: оптимізму мало

Президент України Петро Порошенко заявив, що не варто перебільшувати очікування від зустрічі Нормандської четвірки.

Про це він сказав під час спільного брифінгу із прем'єр-міністром Норвегії Ерной Сульберг.

"Я достатньо оптимістичний щодо майбутнього України, але, на жаль, не надто оптимістичний щодо завтрашньої зустрічі. Але я буду дуже радий здивуватися", - сказав він.

На запитання щодо виконання Україною вимог мінських домовленостей, він сказав: "у нас немає внутрішніх проблем, тому що про це проголосували в парламенті і це підписане мною".

"Нам потрібно незалежні вибори на Донбасі, які будуть відповідати всім критеріям ОБСЄ. Інколи це дуже складно зрозуміти нашим російським партнерам. Нікому не потрібні ніякі кроки з боку України, оскільки, як тільки будуть проведені незалежні вибори, цей закон вступить в силу. Все залежить від Росії. Я не можу зрозуміти, як можна проводити незалежні вибори, якщо на Донбасі зараз є російські війська", - сказав він.

Як відомо, 19 жовтня у Берліні відбудеться зустріч глав держав у "Нормандському форматі".

Олександр Шумілін, УП