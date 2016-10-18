Захист Сущенка звернеться до Європейського суду

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Вівторок, 18 жовтня 2016, 14:07

Захист незаконно заарештованого в Росії українського журналіста Романа Сущенка має намір звернутися до Європейського суду з прав людини.

Про це в ефірі каналу "112 Україна" заявив адвокат Марк Фейгін.

Він нагадав, що 27 жовтня скаргу на арешт Сущенка розгляне Мосміськсуд.

"Ніяких ілюзій ми не маємо. Суд будемо закритим. Шансів у принципі не дуже багато змінити запобіжний захід. Проте, це дуже важливо, оскільки в принципі, в перспективі ми будемо оскаржувати це все в Європейському суді", – сказав Фейгін.

Він підкреслив, що під час затримання українця мали місце процесуальні порушення і сторона захисту має намір їх оскаржувати.

Як відомо, кореспондент "Укрінформу" у Франції Роман Сущенко був затриманий 30 вересня у Москві, де перебував із приватним візитом.

Його звинуватили у шпигунстві, заявивши, що він є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР спростували звинувачення ФСБ.

Після закритих слухань 1 жовтня суд ухвалив рішення про його арешт на два місяці - до 30 листопада.

7 жовтня слідство в РФ пред'явило українському журналістові офіційне звинувачення в шпигунстві.

Захист Сущенка домагається визнання його російськими та міжнародними правозахисними організаціями політв'язнем.

Теми: ЗМІ Росія права людини
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