Кабмін запропонує українцям платити за комуналку в розстрочку

00
1
Вівторок, 18 жовтня 2016, 14:46

Кабінет міністрів має намір запропонувати громадянам, які не охоплені програмою житлових субсидій, скористатися 12-місячної розстрочкою для оплати житлово-комунальних послуг.

Про це сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з представниками профспілок у вівторок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми провели обговорення з депутатами парламенту – членами коаліції і вирішили наступне: ми введемо 12-місячну розстрочку на оплату житлово-комунальних послуг для тих, хто не бажає отримувати субсидії", – сказав прем'єр.

За словами Гройсмана, такою можливістю зможуть скористатися як ті, хто не має права на субсидію, так і ті, хто субсидію оформляти не бажає.

"У нас є два механізми, які можна використовувати: з одного боку, це субсидія – адресна допомога, безповоротна і, з іншого боку, якщо такий варіант неприйнятний з тих чи інших причин – будь ласка, споживаємо сьогодні і платимо 12 місяців. Це буде означати , що навантаження на місячний бюджет сім'ї місячний буде менше", – пояснив прем'єр.

Він підкреслив, що варіант повернення до прямих дотацій "Нафтогазу", теплокомуненерго та інших постачальників неприйнятний, а уряд буде дотримуватися більш ефективної політики адресних дотацій.

"Переконаний, що все буде спокійно. На бюджетах сімей це (підвищені тарифи) не позначиться", – заявив Гройсман.

Теми: ЖКГ Кабінет міністрів субсидії
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.
По темі
Уряд звітує про початок опалення, а батареї холодні – Вілкул 18 жовтня 2016, 10:58
Підключення до опалення по Україні становить 70% - міністр 15 жовтня 2016, 16:10
Кияни беруть субсидії вдвічі рідше, ніж решта українців 13 жовтня 2016, 13:03
powered by lun.ua
Коментарі — 1
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 93.73.122.---vlad50718.10.2016 14:52
Ура! Наконец-то Кабинет министров предложил дельную мысль за все время своей работы.
ВідповістиЗ цитатою
Усі коментарі
Головні новини
Кабмін запропонує українцям платити за комуналку в розстрочку
Троян: у справі Шеремета є прогрес
Порошенко про зустріч із Путіним: оптимізму мало
Серед 45 країн Трамп переміг би тільки в Росії – опитування
Усі новини
Мій син – гей

Сайт допомагає батькам порозумітися з дітьми ЛГБТ

Погладшати від дієти

Вчений пояснює, чому товстіють від дієти