Син Януковича заявив, що йому не вручали підозру

Син екс-президента Віктора Януковича Олександр стверджує, що йому не вручали повідомлення про підозру у справі резиденції "Межигір'я".

Про це на своїй сторінці у Facebook написав його адвокат Юрій Кірасір.

"Мені нічого невідомо про підозру у справі про "Межигір'я" щодо мене. На даний момент підозра не була вручена ні мені, ні моїм адвокатам, як того вимагає закон. Але вже всі звикли, що ГПУ оголошує про підозру і веде розслідування в інтернеті", – процитував він слова Януковича.

Янукович також назвав висунуті проти нього звинувачення "абсурдними" і заявив, що він і його компанії ніколи не мали відношення до "Межигір'я".

"Після майже трьох років безуспішних спроб знайти кримінал у моїх діях, ГПУ не залишилося нічого, крім як "прив'язати" до мене політично вмотивовану справу проти мого батька", – додав він.

Янукович заявив, що планує і далі оскаржувати "сфабриковані безпідставні звинувачення" проти себе в українських і європейських судах.

Як відомо, у понеділок Генпрокуратура заявила про оголошення підозри Олександру Януковичу в причетності до заволодіння "Межигір'ям".

Він підозрюється в створенні фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, пособництві в заволодінні державним майном в особливо великих розмірах посадовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем, а також сприянні в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом.

Українська правда