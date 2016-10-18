Фінкомітет рекомендував Порошенкові ініціювати звільнення Гонтаревої

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Вівторок, 18 жовтня 2016, 16:41

Комітет Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності рекомендує президенту Петру Порошенкові подати в парламент проект постанови про звільнення голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.

Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на представника прес-служби голови комітету, депутата від Радикальної партії Ляшка Сергія Рибалки.

"Було рекомендовано президентові внести подання про звільнення Гонтаревої", – сказав він.

Як відомо,депутат Сергій Тарута раніше заявив про намір групи депутатів зареєструвати проекти постанови про звільнення Гонтаревої та створити тимчасову слідчу комісію з розслідування діяльності НБУ.

Раніше у вівторок Тарута повідомив, що Гонтареву чекають на засіданні фінансового комітету у середу.

В жовтні перед початком зустрічі країн-членів Міжнародного валютного фонду і Світового банку у Вашингтоні Тарута поширював збірник "Гонтарева. Загроза економічній безпеці України".

У збірнику були висунуті звинувачення у корупційній діяльності, розвал банківської системи і створення загрози економічній безпеці України.

Також з різкою критикою Гонтаревої виступає фракція "Батьківщина" і Радикальна партія.

Порошенко раніше неодноразово виступав з високими оцінками роботи Гонтаревої.

Теми: Гонтарева Порошенко НБУ
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IP: 178.150.152.---TKorolkov18.10.2016 16:54
А Валерия слушает да ест.... причем аппетиты у нее о-го-го...
Вот что значит иметь надежную непробиваемую "крышу".
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