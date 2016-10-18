Українська сторона підняла питання контролю за Дебальцевим - Оліфер

Під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи було зазначено, що бойовики не виконують в повній мірі рамкове рішення про розведення сил і засобів.

Про це після засідання повідомила прес-секретар представника України в ТКГ, другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Українська сторона наполягає на постійному моніторингу СММ ОБСЄ в місцях розведення сил і засобів.

Вказується, що блок питань з безпеки є ключем до імплементації всього комплексу Мінських угод.

"Йдеться про повне припинення вогню, закриття кордону, виведення іноземних військових підрозділів і озброєнь, вихід СММ ОБСЄ на непідконтрольну Україні частина українсько-російського кордону. Ми підкреслюємо: це вкрай важливо напередодні завтрашньої зустрічі лідерів країн Нормандське четвірки в Берліні", - написала вона.

За її словами, українська сторона звернула увагу на положення Меморандуму від 19 вересня 2014 року, який, серед іншого, передбачає контроль України за Дебальцевим.

"В тому числі, цим документом передбачено зупинку підрозділів сторін на лінії зіткнення, яка склалася станом на 19 вересня 2014 року, що був порушений з боку ОРДЛО", - написала Оліфер.

"Також представниками окремих районів Донецької та Луганської областей не виконаний пункт, де чітко вказано заборону на розміщення важких озброєнь і військової техніки в районі населених пунктів Комсомольське, Кумачове, Новоазовськ, Саханка", - написала вона.

Як відомо, у вівторок штаб АТО констатував неможливість розведення сил та засобів згідно з рамковою угодою від 21 вересня на ділянці біля Станиці Луганської внаслідок продовження обстрілів бойовиками.

Більше про вихід українських військових із Дебальцевого читайте в публікації Дебальцевський плацдарм. Невідомі подробиці операції і переговорів в Мінську

Українська правда