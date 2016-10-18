У БПП заявляють про атаку на Нацбанк і Гонтареву

У фракції БПП заявляють, що на Нацбанк розпочалася скоординована атака.

Про це заявила заступник голови фракції Ірина Луценко під час свого виступу в парламенті, передає прес-служба БПП.

"Валерії Гонтаревій закидають мало не всі проблеми економіки України. Насамперед, падіння гривні та банкрутство менших банків. Але панове, давайте бути чесними, проблеми в банківській системі почалися далекого 2009 року, внаслідок світової фінансово-економічної кризи. І курс гривні тоді був стабільним і меншим, і прем’єром була інша, але це не врятувало, наприклад, банк Надра. Як не врятувало й інші банки", - сказала Ірина Луценко.

Як відомо, в 2009 році прем'єром була Юлія Тимошенко.

"В часи правління Януковича з’явилася не одна схема з використанням дрібних банківських установ. Це ті, хто займався конвертацією, або ті, на кого зливали прибутки, що йшли для Сім’ї. Не кажучи вже про деяких аферистів. І от тепер, коли Нацбанк фактично вичистив ці "авгієві конюшні", на нього розпочалася скоординована атака", – сказала Луценко.

Як відомо, комітет Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності рекомендує президенту Петру Порошенкові подати в парламент проект постанови про звільнення голови Нацбанку Валерії Гонтаревої.

У понеділок, 17 жовтня, під час погоджувальної ради відставки Гонтаревої зажадали Юлія Тимошенко та Сергій Тарута.

Як повідомлялося, НБУ 13 жовтня звернувся в Службу безпеки України, Генеральну прокуратуру і Національне антикорупційне бюро з проханням відкрити кримінальні провадження щодо народного депутата, бізнесмена Сергія Тарути у зв'язку з розповсюдженням провокаційних матеріалів зі звинуваченнями на адресу голови НБУ Гонтаревої.

На сайті НБУ зазначено, що, зокрема, мова йде про поширення особисто Тарутою брошури під назвою "Загроза економічній безпеці" перед початком зустрічі країн-членів Міжнародного валютного фонду і Світового банку у Вашингтоні, яка проводилася з 6 по 10 жовтня.

В Нацбанку відзначили, що "брошура, яка поширювалася особисто Сергієм Тарутою, - це збірник хибної, провокаційної, спотвореної інформації та голослівних звинувачень". На думку НБУ, така акція є частиною провокаційної кампанії проти глави НБУ Гонтаревої.

Тарута назвав безпідставними претензії, висунуті щодо нього Нацбанком, і заявив про намір ініціювати створення в парламенті тимчасової слідчої комісії з розслідування діяльності голови НБУ Гонтаревої.

Українська правда