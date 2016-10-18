Бойовики у вівторок стріляли переважно з важкого озброєння
Проросійські бойовики 35 разів обстріляли позиції сил антитерористичної операції у вівторок.
Про це повідомляє прес-центр АТО.
Згідно з інформацією, на Маріупольському напрямку незаконні збройні формування 30 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України, більшість із яких з важкого озброєння.
"В районі Лебединського порушення режиму тиші відбулись зі ствольної артилерії калібру 122-мм, в Широкиному та Водяному окрім 122 калібру ворог застосовував артилерію калібру 152-мм, а в напрямку захисників Талаківки і Красногорівки – кулемети великого калібру, вогонь БМП, гранатомети та стрілецьку зброю", - сказано у повідомленні.
Водночас на Луганському напрямку відбулось 4 збройні провокації.
Зокрема, з мінометів калібру 120-мм в районі Новозванівки, в Кримському - зі стрілецької зброї та гранатометів.
"На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська 1 раз обстріляли сили АТО в Авдіївці застосувавши при цьому одночасно цілий арсенал зброї малого калібру", - повідомили у прес-центрі.
Українська правда