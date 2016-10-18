Бойовики у вівторок стріляли переважно з важкого озброєння

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Вівторок, 18 жовтня 2016, 18:49

Проросійські бойовики 35 разів обстріляли позиції сил антитерористичної операції у вівторок.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, на Маріупольському напрямку незаконні збройні формування 30 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України, більшість із яких з важкого озброєння.

"В районі Лебединського порушення режиму тиші відбулись зі ствольної артилерії калібру 122-мм, в Широкиному та Водяному окрім 122 калібру ворог застосовував артилерію калібру 152-мм, а в напрямку захисників Талаківки і Красногорівки – кулемети великого калібру, вогонь БМП, гранатомети та стрілецьку зброю", - сказано у повідомленні.

Водночас на Луганському напрямку відбулось 4 збройні провокації.

Зокрема, з мінометів калібру 120-мм в районі Новозванівки, в Кримському - зі стрілецької зброї та гранатометів.

"На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська 1 раз обстріляли сили АТО в Авдіївці застосувавши при цьому одночасно цілий арсенал зброї малого калібру", - повідомили у прес-центрі.

Українська правда

Теми: АТО
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